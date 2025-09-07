Türkiye'nin bir şifa kaynağı lezzetinden daha kötü haberler peşpeşe geldi

Üzüm salkımında iri tane olmayınca fiyatını da etkilediğini belirten Avşar, "Rekolte ve kalite kaybının sebebi kuraklık. Bölgemizde su yok, artık barajlarımız kurudu. Göller kuruyor. Bunun dışında yağmur hiç yok, 6 aydır yağmur yağmıyor. Kışın kar yağmadı, öncelerden buralara her kış çok ciddi kar düşüyordu. Hatta köyümüzde içme suyu dahi yok, öyle de bir sıkıntımız var. Belediye tankerlerle su taşıyor içme suyumuzu bile o şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bağlarımız da sulama yapamıyoruz. Sulama yapılmadığı zaman da bağlarımızda kalite kaybı, üründe yüzde 70 oranında bir düşüş meydana geliyor. Kalanını da gidip de tüketiciye sunamıyorsunuz. Çünkü kaliteli bir üzüm değil, küçük taneli kalıyor, salkımlar küçük kalıyor. Bunu da sirkelik gönderiyoruz. Sirkecide şu anda 15 ile 20 lira bandında alınıyor. Normal şartlarda bu kurak olmamış olsaydı üzüm şu an fiyatı 50 ile 60 lira bandında olacaktı. Devletimizden yardım bekliyoruz, bu şekilde birkaç yıl daha gittiği zaman üretici zaten kendiliğinden bırakmak zorunda kalacak bu işi" diye konuştu.