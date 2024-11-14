Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi
Sonbaharın gelişi ile ormanlar adeta tabloya döndü. Mevsimin tüm renkleri ağaçlara yansırken, doğa ve fotoğraf tutkunları gizli kalan güzelliklerin peşine düştü.
Kaynak: İHA
Dünya üzerinde 4 mevsimi birden yaşayabilen ender ülkelerden biri olan Türkiye'nin gizli cennetlerine sonbahar hüznü çöktü.
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Ancak "hüzün" deyince hemen aklınıza olumsuz bir şey gelmesin. Türkiye'nin akciğerleri olan engin ormanları sonbaharı, sonbaharın renkleriyle karşıladı.
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Sonbaharın renkleri, Kocaeli'nin doğa harikası ormanlarında kendini gösterdi.
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Yaprakların ortaya çıkardığı birbirinden güzel renkler, izleyenlere görsel şölen yaşatıyor.
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