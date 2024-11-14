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Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi

Sonbaharın gelişi ile ormanlar adeta tabloya döndü. Mevsimin tüm renkleri ağaçlara yansırken, doğa ve fotoğraf tutkunları gizli kalan güzelliklerin peşine düştü.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi - Resim: 1

Dünya üzerinde 4 mevsimi birden yaşayabilen ender ülkelerden biri olan Türkiye'nin gizli cennetlerine sonbahar hüznü çöktü.

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Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi - Resim: 2

Ancak "hüzün" deyince hemen aklınıza olumsuz bir şey gelmesin. Türkiye'nin akciğerleri olan engin ormanları sonbaharı, sonbaharın renkleriyle karşıladı.

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Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi - Resim: 3

Sonbaharın renkleri, Kocaeli'nin doğa harikası ormanlarında kendini gösterdi.

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Türkiye'nin canlı tabloları havadan görüntülendi - Resim: 4

Yaprakların ortaya çıkardığı birbirinden güzel renkler, izleyenlere görsel şölen yaşatıyor.

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