''Türkiye'nin coğrafi haritası değişti'' dedik inanmadınız... Artık tekneler de yüzemiyor
Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri, çekilme nedeniyle limana yanaşmakta zorlanıyor...
Van 'ın Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'ndeki balıkçı limanı, yağış miktarındaki azalma ve sıcaklığa bağlı buharlaşmadan, olumsuz etkilendi. Limandaki su seviyesinin düşmesi, balıkçıların işini zorlaştırıyor.
2 teknenin karaya oturduğu limana yanaşmaya çalışan 1 balıkçı teknesi de itilerek ve iplerle çekilerek kıyıya getirildi. Balıkçı Ahmet Çikla (50), teknelerinin zarar gördüğünü, limanın derinleştirilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki barajlar ile Van Gölü'ndeki su seviyesinde son yıllarda yaşanan düşüş giderek artıyor.
