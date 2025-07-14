Türkiye'nin çok özel ''Antep İşi'' Nakışı da UNESCO yolunda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi'nde açılan "Antep İşi Nakışı" kursuna katılan kadınlar, çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Merkezde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyer kadınlar, geçmişte çeyizler için ipek, krep ve keten kumaşa ipek ipliklerle işlenen "Antep İşi Nakışı"nın dünya çapında tanıtılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının mutluluğunu yaşıyor. Beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek el emeği ile yapılan Antep İşi Nakışı, çekilmiş ipliklerin beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle sarılması ve örülmesi ile ajurları tamamlanırken, kadınların bin bir emek ve zahmetle ilmek ilmek işledikleri nakışlar göz kamaştırıyor.