Türkiye'nin çok özel ''Antep İşi'' Nakışı da UNESCO yolunda
Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep İşi Nakışı" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için geri sayım başladı.
Gaziantep'te çeyizlerin olmazsa olmazı "Antep İşi Nakışı"nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için yapılan çalışmalar meyvesini verdi. 20'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Hükumetler arası Komite Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) aday gösterilen "Antep İşi Nakışı"nın dünya çapında yer alması için son viraja girildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde "Antep İşi Nakışı"nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için yürütülen çalışmalarda son hazırlıkların yapılması kentte heyecana neden oldu. Yapılan çalışmaların son durumu ve yeni yol haritası için geçtiğimiz haftalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası heyecanlı bekleyiş başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi'nde açılan "Antep İşi Nakışı" kursuna katılan kadınlar, çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Merkezde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyer kadınlar, geçmişte çeyizler için ipek, krep ve keten kumaşa ipek ipliklerle işlenen "Antep İşi Nakışı"nın dünya çapında tanıtılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının mutluluğunu yaşıyor. Beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek el emeği ile yapılan Antep İşi Nakışı, çekilmiş ipliklerin beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle sarılması ve örülmesi ile ajurları tamamlanırken, kadınların bin bir emek ve zahmetle ilmek ilmek işledikleri nakışlar göz kamaştırıyor.
Eski Türk işlemeleri karakterini taşıyan Antep İşi Nakışı'nın işleme tekniklerini bozmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanarak üretim yapan kadınlar, en küçük kumaşa işledikleri nakış için iki ay zaman ayırıyor. Antep İşi Nakışı'nın Gaziantep için önemli bir değer olduğunu söyleyen usta öğretici Derya Yiğit, bin bir emek ve zahmetle hazırlanan kumaşların kadınların hünerli ellerinde şekillendiğini belirtti.