Türkiye'nin dev buz gölünde erime başladı; bu manzara görenleri büyüledi!
Kars ve Ardahan arasındaki kristal göl Çıldır'da nisan ayı ile birlikte buzlar veda ediyor. Kış boyu atlı kızaklara ve binlerce turiste ev sahipliği yapan 1 metre kalınlığındaki buz tabakası, yerini masmavi sulara bıraktı. Buzların çözülmesiyle birlikte angut ve karabatakların görsel şöleni başladı.
Kaynak: DHA
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın yaklaşık 1 metre buzla kaplanan yüzeyi, havaların ısınması ile çözülmeye başladı.
1 / 7
Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu.
2 / 7
Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı.
3 / 7
Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı.
4 / 7