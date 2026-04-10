Türkiye'nin dev buz gölünde erime başladı; bu manzara görenleri büyüledi!

Kars ve Ardahan arasındaki kristal göl Çıldır'da nisan ayı ile birlikte buzlar veda ediyor. Kış boyu atlı kızaklara ve binlerce turiste ev sahipliği yapan 1 metre kalınlığındaki buz tabakası, yerini masmavi sulara bıraktı. Buzların çözülmesiyle birlikte angut ve karabatakların görsel şöleni başladı.

Kaynak: DHA
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın yaklaşık 1 metre buzla kaplanan yüzeyi, havaların ısınması ile çözülmeye başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu. 

Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı. 

Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı. 

