Türkiye'nin doğada kendi kendine yetişen kalp dostu şifa kaynağı tezgahlara indi...
Sivas'ta dalından tek tek toplanan kalp dostu ve şifa deposu olarak bilinen alıç, tezgâhlardaki yerini aldı.
Kaynak: İHA
Sivas'ta kırsal alanda kendiliğinden yetişen ve şifası saymakla bitmeyen alıç meyvesi, toplanmaya başladı.
Sonbahar aylarında dalından tek tek elle toplanan alıç, Sivas'ın birçok ilçesinde ve merkez köylerinde yetişiyor.
Günde ortalama 10 kilogram toplayabildiği şifa deposu alıç meyvesi, halk arasında da 'Aluç' olarak biliniyor.
Yurt dışında da birçok bitkisel takviyelerin içeriğinde kullanılan bu meyve, içerdiği flavanoid ve aminoasitler sayesinde özellikle damar sistemi ve kalp dostu olarak da biliniyor. Şifa deposu alıç meyvesi köylüler tarafından toplanarak tek tek ipe dizilerek pazarlarda da satışa sunuluyor.
