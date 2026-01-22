  1. Anasayfa
Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu!

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayat durma noktasına geldi. Bölgede dün gece en düşük sıcaklık, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Erzincan'da ise donan su şebekeleri pürmüzle ısıtılmaya çalışıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu! - Resim: 1

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu. 

Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu! - Resim: 2

En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova’da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. 

Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu! - Resim: 3

Bazıları donmaması için araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatırken, bazıları da donan araçlarının altında ateş yakarak çalıştırdı. 

Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu! - Resim: 4

İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi.

