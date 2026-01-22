Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya döndü: Eksi 32,7 derece görüldü, su boruları bile dondu!

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu.