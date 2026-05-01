Türkiye'nin en lezzetli ata mirasında yoğun mesai başladı...
Kars’da havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar kovanlarını kış uykusundan uyandırdı. Dededen kalma mesleği babasıyla sürdüren Sinan Ergüven ve ailesi, arıların bakım ve beslenme çalışmalarına hız verdi. Bölgenin zengin florasında "şekersiz çiçek balı" üretimi için hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, yaklaşık iki ay sonra yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.
Kars'ın eşsiz doğasında canlanan bitki örtüsüyle birlikte, bölgenin simge geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkta sezonun startı verildi. Kağızmanlı arıcılar, zorlu kış şartlarının ardından arılarını en verimli üretim için hazırlıyor.
Kağızman ilçesinde arıcılık, sadece bir ticaret değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olma özelliği taşıyor. Mesleği babası Erol Ergüven ile birlikte yürüten Sinan Ergüven, arıların şu an kolonileri çoğaltma ve beslenme evresinde olduğunu belirtti. Ergüven, "Dedemden babama, babamdan da bana geçen bu bayrağı gururla taşıyoruz. Amacımız Kars'ın meşhur balını en doğal haliyle sofralara ulaştırmak" dedi.
Arıların sağlığı ve balın kalitesi için kritik önem taşıyan kovan temizliği ve destekleyici besleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yaklaşık iki ay sürecek olan bu hazırlık evresinin ardından kovanlar, Kars'ın endemik bitki çeşitliliğiyle ünlü yüksek rakımlı yaylalarına taşınacak.
Kars balını özel kılan en önemli faktör, arıların bölgedeki doğal floradan topladığı özlerle elde edilen "şekersiz" yapı. Bu yıl hava şartlarının olumlu seyretmesiyle birlikte bal veriminde artış bekleyen üreticiler, ani iklim değişimlerine karşı da teyakkuzda. Kağızmanlı arıcılar, bölge ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda organik üretimin de öncülüğünü yapmayı sürdürüyor.