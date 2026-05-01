Türkiye'nin en lezzetli ata mirasında yoğun mesai başladı...

Kars'ın eşsiz doğasında canlanan bitki örtüsüyle birlikte, bölgenin simge geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkta sezonun startı verildi. Kağızmanlı arıcılar, zorlu kış şartlarının ardından arılarını en verimli üretim için hazırlıyor.

Kağızman ilçesinde arıcılık, sadece bir ticaret değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olma özelliği taşıyor. Mesleği babası Erol Ergüven ile birlikte yürüten Sinan Ergüven, arıların şu an kolonileri çoğaltma ve beslenme evresinde olduğunu belirtti. Ergüven, "Dedemden babama, babamdan da bana geçen bu bayrağı gururla taşıyoruz. Amacımız Kars'ın meşhur balını en doğal haliyle sofralara ulaştırmak" dedi.