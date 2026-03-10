Türkiye'nin en lezzetli kırmızı altınında hasat başladı: Kilosu 200 TL'ye koşuyor

Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde bahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Rengi, aroması ve uzun raf ömrüyle coğrafi işaretli bir değer haline gelen Silifke çileği, bu yıl da hem iç piyasanın hem de ihracatın gözdesi konumunda.