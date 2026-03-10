Türkiye'nin en lezzetli kırmızı altınında hasat başladı: Kilosu 200 TL'ye koşuyor
Mersin’de 20 bin dönüm arazide üretilen coğrafi işaretli çileğin bahar hasadı sürüyor. Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Silifke çileğinin kilo fiyatı şimdiden 200 TL'ye koşuyor...
Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde bahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Rengi, aroması ve uzun raf ömrüyle coğrafi işaretli bir değer haline gelen Silifke çileği, bu yıl da hem iç piyasanın hem de ihracatın gözdesi konumunda.
İlçedeki 17 bin dönümü açık, 3 bin dönümü örtü altı olmak üzere toplam 20 bin dönüm arazide üretilen çilek, bölge ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyor.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, ürünün sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de tanındığını belirterek, "Yoğurduyla ünlenen Silifke, artık çileğiyle de marka haline geldi," dedi.
Çilek üretimi, Silifke'de yaklaşık 3 bin aile için geçim kaynağı oluştururken, ekimden hasat dönemine kadar geçen süreçte 10 bine yakın mevsimlik işçiye ekmek kapısı oluyor. İş gücünün büyük bir kısmını oluşturan kadınlar, sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek ürünleri özenle topluyor.