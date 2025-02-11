Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını erikte ilk hasat... Kilosu gram altını 2'ye katladı

Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 7 bin lira olduğu öğrenildi.