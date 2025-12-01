Türkiye'nin en sıradışı doktoruyla tanışın... Doktor olmasına rağmen hobisini bırakmadı
Gaziantep’te özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, öğrencilik yıllarında merak saldığı müzik tutkusunu, bir an olsun bırakmadı. Farklı meslek gruplarından 100 kişilik koro kuran doktor gündüz riskli ameliyatlar gerçekleştirirken akşamları da koroyla birlikte sahne alıyor...
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada ut çalmaya başladı. Üniversitenin korosuna katılan Özmutlu, mezun olduktan sonra da müziği bırakmadı.
Sanatın her alanına ilgi duyan Özmutlu, tiyatro ve radyo programcılığı da yaptı. Arkadaşları ile birlikte 1 yıl önce dernek kurarak 100 kişinin bulunduğu bir de koro oluşturan Özmutlu, bu koro ile 1 yılda 4 defa sahne aldı.
Hem doktor hem de sanatçı kişiliği ile tanınan ve koroya şeflik yapan Özmutlu ‘Yıldızların Altında Yıldız Şarkılar’ konserinde 70’ler, 80’ler ve 90’lı yıllara ait sevilen şarkıları yeniden icra etti.
Op. Dr. Özmutlu, genel cerrahlığın zor ve stresli bir meslek olduğunu ve hastalarına karşı da pozitif kalabilmek adına sanata yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.