Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor

'TEK BİR KUMANDA İLE 360 DERECE DÖNEBİLİRLER'

İstenilen manzaraya 360 derece dönülebildiğini kaydeden Güven, "Trabzon'un köy yaşantısı, güneşin dağların arkasından doğması ile başlıyor. Güneş, öğleden sonra denizi ışıldatıyor, akşamüzeri de ormanları serinletiyor. Biz de bu doğal güzelliklerin tek bir çerçeve içerisinde kalmasını istemedik. Köy kültürünün yaşatıldığı bir plato üzerinde 360 derece dönebilen bir mekanizmayla ahşap evler inşa etmek istedim. Buraya gelen misafirlerin, gün boyu köy yaşantısı döngüsünü izleyebilmesi için ahşap yapıları yaptık. Bu evlerde konum belirlemeden, istedikleri manzaraya karşı, istedikleri an tek bir kumanda ile 360 derece dönebilirler. Türkiye'de ve dünyada birkaç noktada farklı örnekleri var. Dönen ev konseptinin patentini aldık. Burada hizmete sunacağız" diye konuştu.