Türkiye'nin en ünlü turizm cennetinde tepki çeken görüntüler

"Kartpostallardaki Kapadokya ile gerçek arasında uçurum var"

Kapadokya'yı görmek için Hollanda'dan gelen Gökmen Aksoy ise özellikle gün batımını izlemek üzere geldiği bölgede büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Aksoy, "Kapadokya'yı ilk kez uçaktaki kartpostallarda gördüm. Çok etkileyici görünüyordu, merak ederek geldim. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Her yerde kötü koku var, çevre çok kirli. Bu manzara ile karşılaşınca adeta şok olduk" dedi.