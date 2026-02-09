Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü
Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan, kuraklık ve kirlilik nedeniyle kıyı şeridinde yaklaşık 50 metrelik çekilme yaşanan Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri'nden verilen su ve son yağışlarla birlikte eski haline döndü.
Aydın ve Muğla illeri arasında, 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip olan ve derinliği yer yer 25 metreye kadar ulaşan Bafa Gölü, geçen yaz mevsiminde kuraklıkla karşı karşıya kaldı.
80 familyaya ait 237 cins ve 325 tür bitkiye ev sahipliği yapan, flamingolar başta olmak üzere binlerce kuşun göç rotasında bulunan gölde, artan kirlilik ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi 50 metre kadar çekildi.
Ekim ayı itibarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Büyük Menderes Nehri'nden Bafa Gölü'ne su akışı sağlandı.
Söke Ovası'ndaki şişme savaklarla nehrin suyu göle yönlendirilirken, özellikle ocak ve şubat aylarındaki etkili yağışlar da göldeki su seviyesini normale döndürdü. Suyun yükselmesiyle göldeki kuraklık izleri silinirken, çevreye yayılan ağır koku da ortadan kalktı.