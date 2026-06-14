Türkiye'nin eşsiz cennetine turist akını: Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 2 bin 250 metre rakımlı bu doğa harikasını ziyaret eden doğaseverler, bölgenin eşsiz manzarasına hayran kaldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü unvanını taşıyan Nemrut Kalderası, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizmde altın çağını yaşıyor.
Hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırlayan bölge; zengin ekosistemi ve temiz havasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin bir numaralı cazibe merkezi haline geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan kaldera, 2 bin 250 metrelik yüksek rakımıyla sıcak yaz aylarında serin ve eşsiz bir seyir keyfi sunuyor.
Bölge; sıcak ve soğuk sulara sahip krater gölleri, buhar bacaları ve yaz aylarında bile erimeyen buz mağaralarıyla görsel bir şölen yaratıyor. Ziyaretçiler Nemrut'un yanı sıra Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü'nü kapsayan geniş ve tarihi bir havzayı tek bir gezi rotasında deneyimleme fırsatı buluyor.
Hafta sonu kalderaya akın eden konuklar, bölgenin büyüleyici atmosferine dikkat çekti. Çanakkale'den gelen Zeynep Küçükoğuz ve İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel, Anadolu coğrafyasının bu saklı cennetinin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ettiler. Ailesiyle birlikte bölgeyi gezen Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir ise Nemrut Kalderası'nın titizlikle korunması gereken küresel bir miras olduğunun altını çizerek çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Öte yandan, kalderanın ünü sınırları aşmaya devam ediyor. Profesyonel tur rehberi Zübeyir Ayaz eşliğinde Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Fransız turist kafilesi de Nemrut'un eşsiz manzarasına hayran kalan yabancı konuklar arasında yer aldı.