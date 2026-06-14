Türkiye'nin eşsiz cennetine turist akını: Buz mağaraları ve buhar bacaları dip dibe

Hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırlayan bölge; zengin ekosistemi ve temiz havasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin bir numaralı cazibe merkezi haline geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan kaldera, 2 bin 250 metrelik yüksek rakımıyla sıcak yaz aylarında serin ve eşsiz bir seyir keyfi sunuyor.