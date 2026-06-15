Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Nemrut Kalderası ''milli park'' oluyor

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kalderanın hem Bitlis hem de Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekti. Kalderayı "Bölgemizin dünyaya açılan kapılarından biri" olarak nitelendiren Vali Karakaya, beklenen müjdeyi şu sözlerle verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz süreçte çok önemli bir mesafe katettik. Birkaç hafta içerisinde 'milli park' ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı planlar doğrultusunda projelerin büyük bölümünü gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz."