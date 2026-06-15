Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Nemrut Kalderası ''milli park'' oluyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, milli park statüsüne kavuşuyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaklaşık iki yıldır süren çalışmalarda sona gelindiğini ve kararın birkaç hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirtti.
Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası için tarihi bir adım atılıyor. Eşsiz doğal güzellikleri ve barındırdığı ekosistemle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan bölgenin "milli park" statüsü kazanması için yürütülen çalışmalarda nihayet sona gelindi.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülüne layık görülen Nemrut Kalderası, 2 bin 250 metre rakımdaki sıcak ve soğuk krater gölleri, gizemli buz mağaraları ve buhar bacalarıyla adeta yeryüzündeki bir cenneti andırıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan bölgenin, milli park ilanıyla birlikte çok daha korunaklı ve donanımlı bir turizm merkezine dönüşmesi hedefleniyor.
Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kalderanın hem Bitlis hem de Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekti. Kalderayı "Bölgemizin dünyaya açılan kapılarından biri" olarak nitelendiren Vali Karakaya, beklenen müjdeyi şu sözlerle verdi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz süreçte çok önemli bir mesafe katettik. Birkaç hafta içerisinde 'milli park' ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı planlar doğrultusunda projelerin büyük bölümünü gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz."
Bitlis Ekonomisi ve Turizmine Büyük Katkı Sağlayacak
Milli park statüsünün resmileşmesinin ardından bölgede temizlik, altyapı ve ziyaretçi hizmetleri konularında kapsamlı bir yenilenme süreci başlayacak. Yapılacak bu yeni yatırımların Bitlis turizmine çağ atlatması bekleniyor. Vali Karakaya, bu dönüşümün hem Bitlisli vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirler için kalderayı çok daha cazip ve ulaşılabilir bir noktaya taşıyacağını vurguladı.