Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi
Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl sonbahar güzelliğiyle mest ediyor.
Sivas'a 82 kilometre, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsizgöl Tabiat Parkı sonbaharda büründüğü pastel renklerle adeta yağlıboya tablosunu andırıyor.
Benzerliğiyle 'timsah gözü' olarak da adlandırılan göl ve çevresindeki ağaçlar sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen gölü herkesin mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.
