  Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi!

Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl sonbahar güzelliğiyle mest ediyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi

Sivas'a 82 kilometre, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsizgöl Tabiat Parkı sonbaharda büründüğü pastel renklerle adeta yağlıboya tablosunu andırıyor.

Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi

Benzerliğiyle 'timsah gözü' olarak da adlandırılan göl ve çevresindeki ağaçlar sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. 

Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi

Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen gölü herkesin mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin eşsiz doğa harikası Timsah Gözü sonbaharda büyüledi
