Türkiye'nin eşsiz doğasıyla dikkat çeken gözlerde uzak yemyeşil cenneti drone ile görüntülendi

Müslüm Delipınar, "Buralar bakir alanlardır, bozkırın ortasında bir vahadır. Çakmakdüzü köyü, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi ile kesişiminde yer alır. İç Anadolu’nun en sonunda, Malatya sınırında yer alan bir köy. Atalarımız çok çalışmışlar ve 7-8 kilometre öteden su getirerek burayı kendilerine yurt edinmişler. Bu köy, geleneklerine oldukça bağlı ve otantikliğini hiçbir şekilde kaybetmeden, orijinal hali ile duruyor. Evlerin çoğu iki katlı. Burası çok soğuk bir iklime sahip. Kış aylarında sıfırın altına 20 dereceleri görüyor. Taş evler de kışın sıcak, yazın ise serin oluyor. Bundan dolayı ev mimarilerini bu şekilde yapmışlar. Evin alt katını hayvanlara, üst katını ise kendilerine göre dizayn etmişler" dedi.