Türkiye'nin eşsiz kırmızı altını bu sene yüzleri güldürdü!!
Geçen yıl zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşayan Konya'nın Akşehir ilçesinde, bu yıl dünyaca ünlü 'Akşehir kirazı' için 30 bin tonluk hasat bekleniyor. Türkiye'nin kiraz ihracatının yüzde 24'ünü karşılayan bölgede, Akşehir Gölü'nün su tutmasıyla oluşan mikroklimanın ürün kalitesini artırdığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Konya'nın meyvecilikte öne çıkan en büyük ilçelerinden Akşehir'de, halk arasında "Napolyon" olarak bilinen ve 2004 yılında coğrafi işaretle tescillenen "Akşehir kirazı" için hasat heyecanı başladı.
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Geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli zirai don nedeniyle üretimin durma noktasına geldiği bölgede, bu yıl rekoltenin yüz güldürmesi bekleniyor.
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Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu'nun açıklamalarına göre, elde edilen yüksek kaliteli ürünlerin yüzde 70 ila 80'i doğrudan Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor.
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Bu yıl yağışların bolluğu sayesinde Akşehir Gölü'nün su tutması, bölgede ideal bir mikroklima sistemi yarattı.
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