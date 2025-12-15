Türkiye'nin eşsiz lezzeti beyran Dünyanın En İyi 100 Çorbası listesine girmeyi başardı
Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından olan TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesine grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen Gaziantep'e özgü bir lezzet olan Türkiye'nin eşsiz lezzeti beyranı da ekledi. Beyran "En İyiler" listesine 2'nci sıradan girdi...
TasteAtlas Awards 2025/2026 listesindeki en lezzetli çorbalar arasına Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan beyran, 2'nci sırada yer aldı.
Kentteki beyrancılar çorba değil ana yemek olarak bilindiğini ifade ederek bu kategorisinde yer almasının buruk bir sevinç olduğunu söyledi.
Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran, kış aylarında grup ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşüncesiyle yoğun olarak tüketiliyor.