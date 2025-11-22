  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin eşsiz manzarası... Santa Harabeleri'nde sonbahara veda

Gümüşhane'de yer alan, 17'nci yüzyılda Rum madenciler tarafından kurulduğu bilinip, tek katlı yapılar ve kiliselerden oluşan Santa Harabeleri, sonbahara sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin eşsiz manzarası... Santa Harabeleri'nde sonbahara veda - Resim: 1

Gümüşhane'ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında, Rumlar tarafından 17'nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahallenin yer aldığı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılar ile her mahalledeki birer kiliseden oluşuyor. 

Türkiye'nin eşsiz manzarası... Santa Harabeleri'nde sonbahara veda - Resim: 2

Halkın zamanla göç etmesiyle doğanın içinde sessizliğe bürünen yerleşim yeri, bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olmasının yanında 'Kesin korunacak hassas alan' statüsünde bulunuyor.

Türkiye'nin eşsiz manzarası... Santa Harabeleri'nde sonbahara veda - Resim: 3

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanan, 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen Santa Harabeleri, sonbahara sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.

Türkiye'nin eşsiz manzarası... Santa Harabeleri'nde sonbahara veda - Resim: 4

Tarihi taş yapıları, kiliseleri, çeşmelerinin yanı sıra mistik atmosferiyle Santa Harabeleri'nde ortaya çıkan doyumsuz manzara ilgi odağı oluyor.

