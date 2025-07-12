Türkiye'nin gizemli cenneti ''Yeşilgöz'' ziyaretçi akınına uğruyor

Kastamonu'dan gelen Erkan Kurt, "Ben ilk kez geliyorum Yeşilgöz isminin hakkını veriyor, hem suyunun rengi hem de doğallığı insanları cezbediyor. Ben ilk gördüğüm anda beni etkilemişti" dedi.



Sürekli piknik amaçlı geldikleri bir yer olduğunu aktaran Muharrem Tanarslan, "Son yapılan restorasyonlar da güzel. Eskiden bu bölgede çardaklar vardı ve ücretliydi. Şu anda büyükşehir belediyemizin çalışmaları ile artık burada daha nezih bir ortam oldu" dedi.