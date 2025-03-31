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Türkiye'nin gizemli dev oluşumları merak konusu oldu

Sivas'ta bozkırın ortasında bulunan ve yapısı ile dikkat çeken kayalar, merak konusu oldu. Neden oluştuğu bilinmeyen devasa kayalar, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin gizemli dev oluşumları merak konusu oldu - Resim: 1

Sivas'ın Kangal ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Sarıpınar köyü, sınırlarında bulunan ilginç kayalarıyla dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin gizemli dev oluşumları merak konusu oldu - Resim: 2

Uçsuz bucaksız tarım arazisi içerisinde boş arazide bulunan ilginç kayaların nasıl oluştuğu merak ediliyor.

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Türkiye'nin gizemli dev oluşumları merak konusu oldu - Resim: 3

Yüksekliği 5 metreyi aşan kayaların çapı 2 ila 4 metre arasında değişiyor.

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Türkiye'nin gizemli dev oluşumları merak konusu oldu - Resim: 4

Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayalar, görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çekiyor.

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