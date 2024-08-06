Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nova Grup Holding şirketi, yarım kalan Burj Al Babas'ı tamamlamak adına yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup ve Sarot Grup'un temsilcileri projenin tamamlanması için Ankara'da görüşme yaptı. DHA'ya konuşan Nova Grup Holding Türkiye CEO'su Müjdat Güler, projenin eski sahipleri ve taşınmaz satın alan hak sahipleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Satışla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini aktaran Güler, yarım kalan proje için, "Burada bir yatırım var, burası tekrar ekonomiye ve Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var. Oranın ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Tadilatı yapılmadan geçen her gün, yapılar daha fazla zarar görüyor" dedi.