Türkiye'nin kar kuyularında hazırlıklar başladı: Her şey yaz ayları için...
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor.
Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, artık yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara basıyor.
Bölgede kuyuların çoğu kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatılırken, yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.
Kentte, hafta sonu etkili olan yağış sonrası Hacılar ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşmasının ardından da kuyular karla doldurulmak için hazır hale getiriliyor.
Bölgede yaşayanlar, tarihi kuyuların tamir ve bakımlarıyla temizliklerini yapıp, kar doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.