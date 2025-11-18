Türkiye'nin kar kuyularında hazırlıklar başladı: Her şey yaz ayları için...

Bölgede kuyuların çoğu kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatılırken, yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.