Türkiye'nin keşfedilemeyen halk ozanı yapay zeka ile meşhur oldu!
Sivaslı halk ozanı Ömer Şahin, 40 yıllık emeği olan şiirlerine ilgi bulamayınca çareyi yapay zeka teknolojisinde buldu. Binlerce eser kaleme alan ancak sesini duyuramayan Şahin, şiirlerini yapay zeka ile türküye dönüştürerek sosyal medyada milyonlara ulaştı.
Şahin’in çalışmaları 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.1980 yılından bu yana şiir yazan Şahin’in, bugüne kadar binin üzerinde eser kaleme aldı.
Kendi yazdığı ve bestelediği şiirleri yapay zekâ aracılığıyla seslendiren Şahin, bu yöntemle eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.
Şahin’in paylaştığı türküler kısa sürede sosyal medyada ilgi görerek yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Geleneksel yöntemlerle değerlendirilme imkânı bulamayan eserlerin, yapay zekâ aracılığıyla müzik formuna dönüştürülmesi dinleyenlerin dikkatini çekti.