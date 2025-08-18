Türkiye'nin kilosu 1.500 TL'ye satılan, coğrafi işaretli şifa deposu lezzetinde hasat başladı
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının hasadı başladı. Prolin değeri açısından yüksek olan Ardahan balının kilosu 1000 ve 1500 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.
İçeriğinde doğal şekerler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunan coğrafi işaretli Ardahan balının hasadı başladı.
Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen Ardahan balı, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor.
Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, "Kafkas Arısı Gen merkezi Müdürlüğü olarak Ardahan ilindeki arıcıları ziyaret edip, bal hasat döneminde özellikle hasat kontrolünü yapıp, hasatla ilgili detaylı bilgileri arıcılarımıza veriyoruz" dedi.
Aydın, bugün bu işi hem teknik olarak hem de kapasite noktasında başıyla yapan Ardahan'ın en büyük arıcılarından bir olan arıcı Cüneyt Mostura'yı arılığında ziyaret ettiklerini söyledi.