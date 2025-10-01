Türkiye'nin kömüre dönen yemyeşil cennetlerini yeniden bu fidanlar yeşertecek

Bahçe ve peyzaj bitkileriyle birlikte üretim kapasitesinin 40 milyona kadar ulaştığını ifade eden Tuncer, "Son yıllarda özellikle boylu fidan üretimine yönelik talepler arttığı için o yöne eğildik ancak orman yangınları ile birlikte tekrar ana amacımıza döndük. Şu an öncelikli görevimiz, yanan orman alanları için fidan üretimi yaparak, tekrar yeşillendirilmesine ve geleceğe nefes olmasına katkıda bulunmak. Fidanlıkta yaklaşık 200 farklı türün yetiştiriliyor. Öncelikle tohum toplama aşamasından başlıyoruz. Tohum bahçelerinden, yöreye uygun türlerden tohumlar toplatılıyor, bize hazır geliyor. Biz bunları soğuk hava deposunda bekletiyoruz. Türlere göre değişmekle birlikte karaçam için ekme zamanı mart ve nisan ayı oluyor. Finlandiya tipi dediğimiz seralarda karaçamları mart ve nisan ayında ekiyoruz. Yaz boyu bunların sulaması, gübrelemesi, ot alma, çapa, bakım çalışmaları devam ediyor. Kasım-aralık ayında sahaya gidecek hazır duruma geliyor. Diğer türlerde ise kasım ayında tohum çalışmalarına başlıyoruz" dedi.