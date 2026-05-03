Türkiye'nin kuzey Ege'deki cennetine 3 günde tatilci akını!

Küçük kasaba atmosferi, dar sokakları ve tarihi kalesiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan adada, 4 bin yatak kapasiteli resmi tesislerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Restoran ve kafelerde ise bu oran yüzde 100 olarak kaydedildi. Kapalı alanların yetersiz kalması üzerine ada esnafı, sokaklara kurduğu dış mekan ısıtıcılarıyla hizmet vererek tatilcilerin yerel lezzetlerden mahrum kalmamasını sağladı.