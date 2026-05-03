Türkiye'nin kuzey Ege'deki cennetine 3 günde tatilci akını!
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşen 3 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Soğuk havaya ve fırtınaya aldırış etmeyen tatilciler adaya çıkarma yaparken, konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 70’i buldu. Restoran ve kafelerin tamamen dolduğu adada, işletmeciler misafirlerini ağırlamak için sokaklara ısıtıcılar kurdu.
Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Cuma gününe denk gelmesini fırsat bilen tatilcilerin ilk adresi oldu. 3 günlük tatil süresince adada kelimenin tam anlamıyla adım atacak yer kalmadı.
Küçük kasaba atmosferi, dar sokakları ve tarihi kalesiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan adada, 4 bin yatak kapasiteli resmi tesislerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Restoran ve kafelerde ise bu oran yüzde 100 olarak kaydedildi. Kapalı alanların yetersiz kalması üzerine ada esnafı, sokaklara kurduğu dış mekan ısıtıcılarıyla hizmet vererek tatilcilerin yerel lezzetlerden mahrum kalmamasını sağladı.
Özellikle İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği adada, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yoğunluğu eritmek için Geyikli-Bozcaada hattında ek seferler düzenledi.
Feribot kuyruklarının yaşanmaması için belediye ekipleri de sahada yoğun mesai harcadı.