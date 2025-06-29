Türkiye'nin kuzeyindeki gizli cennetindeki renk cümbüşü görenleri büyüledi
Gümüşhane'nin yüksek yaylalarında karların erimesiyle birlikte oluşan menderesler, etrafında otlayan koyun sürüleriyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Türkiye'de kayıtlı en fazla yaylaya sahip il olan Gümüşhane'de baharın gelişiyle birlikte yüksek kesimlerde eriyen karların oluşturduğu menderesler, doğa ile iç içe görüntülere sahne oluyor.
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Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında bulunan Divane Düzü mevkiinde kar sularının kıvrılarak oluşturduğu menderesler, yayla boyunca akarken eşsiz bir doğal tablo oluşturuyor.
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Eriyen karların etkisiyle doğan bu doğal su yolları, yemyeşil çayırlar ve renk renk açan çiçeklerle çevrelenirken, bölgede otlayan koyun sürüleriyle birlikte manzara adeta bir sanat eserine dönüşüyor.
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Çobanın at sırtında sürüsünü yönlendirmesi, beyaz yünleriyle parlayan koyunların vadide dağılması bu eşsiz manzaraya hareket ve canlılık katıyor.
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