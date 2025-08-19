Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu cenneti bakın ne oldu
Son 25 yılda dörtte birinden fazlasını kaybeden Ladik Gölü’nde sular çekildi, gölde artık yüzen balıklar yerine otlayan inekler var....
Tektonik kökenli Ladik Gölü, Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan ve uzun yıllardır hem balıkçılık hem de turizm açısından büyük önem taşıyan sulak alanlardan biriydi.
Ancak son yıllarda artan kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle göl her geçen gün su kaybediyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün yüzey alanının 2000 yılından bu yana yüzde 25'ten fazla küçüldüğünü belirtti.
Havadan görüntülenen gölde çekilmenin boyutu gözler önüne serildi. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ineklerin otladığını belirten Prof. Dr. Demir, su azalmasının ekosistemden tarıma kadar geniş etkiler oluşturduğunu ifade ederek, "Su miktarının azalmasıyla göl aşırı tuzlu hale gelmekte, sazlıkların yok olması kuşları olumsuz etkilemektedir. Su kalitesi bozuldukça göl havzasında iklim karasallaşmakta, özellikle kış aylarında düşen sıcaklıklar meyveciliğe zarar vermektedir. Kar yağışlarının azalması ve yağış rejiminin bozulması, gölü besleyen yeraltı ve yüzey sularını da zayıflatmıştır. Son aylarda gölü besleyen derelerin çoğu kurumuş durumdadır. Ayrıca tarımsal sulama, açılan kuyular ve ticari su kullanımları göldeki su kaybını tetiklemektedir" dedi.