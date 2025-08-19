Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu cenneti bakın ne oldu

Havadan görüntülenen gölde çekilmenin boyutu gözler önüne serildi. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ineklerin otladığını belirten Prof. Dr. Demir, su azalmasının ekosistemden tarıma kadar geniş etkiler oluşturduğunu ifade ederek, "Su miktarının azalmasıyla göl aşırı tuzlu hale gelmekte, sazlıkların yok olması kuşları olumsuz etkilemektedir. Su kalitesi bozuldukça göl havzasında iklim karasallaşmakta, özellikle kış aylarında düşen sıcaklıklar meyveciliğe zarar vermektedir. Kar yağışlarının azalması ve yağış rejiminin bozulması, gölü besleyen yeraltı ve yüzey sularını da zayıflatmıştır. Son aylarda gölü besleyen derelerin çoğu kurumuş durumdadır. Ayrıca tarımsal sulama, açılan kuyular ve ticari su kullanımları göldeki su kaybını tetiklemektedir" dedi.