  4. Türkiye'nin ''olmayan'' çiçeğini ormanlardan toplayıp yüzlerce TL'ye satıyorlar

Her yıl başı çiçekçilerden sokaklardaki seyyar satıcılara kadar satışı yapılan "Kokina çiçeği" yeni yıla sayılı günler kala bir kez daha vitrinlerin gözdesi oldu.

Kaynak: İHA
Son 10 yılda piyasaya çıkan kokina bitkisi, kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanarak, aralık ayında yok satıyor.

Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilikle uğraşan ve 33 yıldır kendi dükkanında vatandaşlara hizmet veren Hakan Koç, vatandaşların Aralık ayında en çok tercih ettiği kokina çiçeğinin yapılış sürecini anlattı. 

Hakan Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu ifade etti. 

Kokina çiçeğinin oluşumunda yalancı çobanpüskülü, yeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluştururken, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisi ise süsleme için kullanılıyor. 

