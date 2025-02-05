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Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin arka kısmında yer alan Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi - Resim: 1

Osmanlı Devleti döneminde 1914 yılında ilk kez İstanbul'dan Kahire'ye 2 bin 515 kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda hayatını kaybeden Türk subayları Pilot Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Üsteğmen Nuri, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri oldu.

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Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi - Resim: 2

Şehitlerin naaşı, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii'nin arka kısmında Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yanına defnedildi.

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Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi - Resim: 3

111 yıldır bölgede bulunan mezarlıkta 2011 yılında başlayan iç savaşın sona erdiği Aralık ayından bu yana ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi - Resim: 4

Şehitliğe gelerek dua ettiğini ifade eden Ali Bakranlı, "Burası Şam'da Emevi Camii'nde bulunan Selahattin Eyyubi bahçesindeki ilk Türk Hava Şehitleri Anıtı. Burada 3 Türk şehidi bulunuyor. Ben de geldim duamı ettim, Fatiha okudum" dedi.

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