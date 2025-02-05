Türkiye'nin Şam'daki 111 yıllık emaneti görüntülendi

Osmanlı Devleti döneminde 1914 yılında ilk kez İstanbul'dan Kahire'ye 2 bin 515 kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda hayatını kaybeden Türk subayları Pilot Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Üsteğmen Nuri, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri oldu.