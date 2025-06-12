Türkiye'nin sapsarı tarlaları sosyal medyada ''selfie tarlası'' haline geldi

Ayçiçek tarlalarında çekim yapan Aysun Özev, "Ayçiçekleri çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Kozan dağlarında açan pembe zakkumlar da doğaya renk katıyor. Gün batımında çiçekler arasında yürüyerek, ayçiçeklerine gözlük takarak eğlenceli kareler yakaladık. Büyük şehirlere göre daha şanslıyız. Hem doğa ile iç içeyiz hem de tarımsal üretimle ekonomiye katkı sunuluyor" dedi.