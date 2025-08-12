Türkiye'nin şifa deposu olan en doğal lezzetinde hasat başladı
Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da bal hasat sezonu başladı. İlde geçen yıllarda 20 bin ton bal üretimi yapılırken, bu yıl nisan ayında etkili olan zirai don ve sonrasında yaşanan sıcak hava nedeniyle üretimin 13 bin ton kadar olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Türkiye genelinde birlik üyesi 82 bin arıcı bulunurken, yaklaşık 300 bin kişi geçimini arıcılık ile sağlıyor.
1 / 8
Ordu'da ise 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile bu sektörden geçimini sağlıyor.
2 / 8
Ordulu arıcılar tarafından yaklaşık 60 ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.
3 / 8
Gezgin arıcılık ile en fazla üretim yapan Ordulu arıcılar, nisan ayında etkili olan zirai don ve sonrasında yaşanan sıcak havalar nedeniyle olumsuz etkilendi.
4 / 8