Türkiye'nin sır kazısında bir tarihi keşfe daha imza atıldı

Geçen yıllarda tragedya ve komedyaya ait maskların açığa çıkarıldığını anlatan Demir, "Bu sezonda açığa çıkardığımız mask kabartmaları ile bu sayı 36'ya çıkmıştır. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci; yaşlı bir düşünür, bir filozofun kabartması ortaya çıkarılmıştır. Tiyatro sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında filozof tasvirleri pek görülmese de felsefi ve edebi konuların sahnelendiği tiyatrolarda filozof kabartmasının olması anlaşılabilir bir durumdur. Tiyatrolarda, tragedya ve komedya oyunlarının yanı sıra felsefi konularında anlatıldığını, tartışmaların yapıldığı bir kültür merkezi olarak da kullanıldığını göstermektedir" dedi. Demir, "Biz burayı açığa çıkarmak, ayağa kaldırmak, kültürel mirasımızı hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz. Kazı çalışmalarının yapılmasını sağlayan ve destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)