Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler

Van'ın inanç turizmi açısından en önemli eserlerinden olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü.

Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. 

Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

