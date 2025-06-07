Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı
Her yıl bayramlarda dolup taşan Bartın'ın İnkumu Plajı'nda bu yıl insan yoğunluğunun beklenenden az olması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Manzarası ve doğası ile şehrin uğrak noktalarından biri olan İnkumu, bugün beklenenden daha sakindi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede sahil kenarları ve sokaklar ise hayvanlara kaldı.
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Sakinliğin sebebinin ise kurban kesimi işleri olduğu tahmin ediliyor.
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İstanbul'dan İnkumu'na gelen Enes Mollalar, bu sene bayramın ilk günündeki insan yoğunluğunun önceki senelere göre daha sakin olduğunu ifade etti
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Akraba ziyareti için şehre geldiklerini belirten Mollalar, doğanın, denizin ve sakinliğin tadını çıkardıklarını belirtti.
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