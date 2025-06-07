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  4. Kimse inanamadı... Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı!

Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı

Her yıl bayramlarda dolup taşan Bartın'ın İnkumu Plajı'nda bu yıl insan yoğunluğunun beklenenden az olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı - Resim: 1

Manzarası ve doğası ile şehrin uğrak noktalarından biri olan İnkumu, bugün beklenenden daha sakindi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede sahil kenarları ve sokaklar ise hayvanlara kaldı.

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Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı - Resim: 2

Sakinliğin sebebinin ise kurban kesimi işleri olduğu tahmin ediliyor.

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Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı - Resim: 3

İstanbul'dan İnkumu'na gelen Enes Mollalar, bu sene bayramın ilk günündeki insan yoğunluğunun önceki senelere göre daha sakin olduğunu ifade etti

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Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı - Resim: 4

Akraba ziyareti için şehre geldiklerini belirten Mollalar, doğanın, denizin ve sakinliğin tadını çıkardıklarını belirtti.

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