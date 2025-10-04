Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu!
Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, tatil cenneti Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havayı gören soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Kaynak: DHA
Ülkenin büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazı andıran bir gün yaşandı. Dün akşam saatlerinde ve gece boyunca kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde güneş tekrar yüzünü gösterdi.
Hava sıcaklığının 27 dereceye, nem oranının yüzde 60'a kadar ulaştığı kentte, sahiller doldu.
Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi.
Bazıları dalgalı denizde yüzerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.
