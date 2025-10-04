Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu!

Ülkenin büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazı andıran bir gün yaşandı. Dün akşam saatlerinde ve gece boyunca kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde güneş tekrar yüzünü gösterdi.