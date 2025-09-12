Türkiye'nin tatil cennetine sarı yaz geldi; otellerde plajlarda adım atacak yer yok!

'Sarı yaz' döneminde uygun tatil avantajlarının olduğunu söyleyen TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Şu an Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden Kuşadası'na yoğun talep var. Eylül ayı boyunca otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'lerde olmasını bekliyoruz. Ekim ayı için de rezervasyon talepleri iyi yönde gidiyor. Okulların açılmasına rağmen yerli turistler de tatil için kentimize geliyor. Şu an Kuşadası'nda her şey dahil sistemde çalışan otellerde fiyatlar kişi başı 4 ile 8 bin lira arasında değişiyor. Sadece oda ve kahvaltı veren turistik tesislerde günlük 1500-2 bin liraya yer bulmak da mümkün. Kuşadası, yüksek turizm sezonunu iyi geçirdi. Eylül ve ekim aylarının da beklentimizi karşılaması bizleri sevindirdi" dedi.