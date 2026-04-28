Türkiye'nin tatil cennetine yaz geldi; sahiller şenlendi
Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da sıcaklıklar 26 dereceye ulaşınca sahiller şenlendi. Yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye yükselmesini fırsat bilen tatilciler, ilçenin ünlü sahillerine akın etti.
Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken; yerli ve yabancı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise deniz keyfi yaşadı
Öte yandan, kente kruvaziyerle 274 turist geldi. ABD uyruklu turistler, tarihi noktaları ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı. (DHA)
