Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinde yaşanan kaçak yapılaşma skandalına yönelik 9 kilometrelik hat boyunca yapılan incelemelerde; lüks otellerin asansörlerinden, kayalıkların içine oyulan tünellere, barakalardan betonarme plaj yapılarına kadar 26 farklı noktada işgal tespit edildi.
Kaynak: DHA
Antalya’nın 35 metre yüksekliğindeki dünyaca eşsiz "Tufa Kıyı Falezleri" kaçak yapıların istilasına uğradı.
Muratpaşa Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 9 kilometrelik incelemede; otellere ait tüneller, paslanan demir iskeleler, betonarme barakalar ve falezleri delerek yapılan özel asansörler tek tek raporlandı.
Antalya'nın simgesi olan ve dünyada "Tufa Kıyı Falezi" özelliğiyle tek olan 9 kilometrelik falez hattı, kaçak yapılaşmanın pençesinde olduğu ortaya çıktı.
Muratpaşa Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nın titiz çalışması sonucu hazırlanan rapor, falezlerin nasıl tahrip edildiğini gözler önüne serdi.
