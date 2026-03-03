  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinde yaşanan kaçak yapılaşma skandalına yönelik 9 kilometrelik hat boyunca yapılan incelemelerde; lüks otellerin asansörlerinden, kayalıkların içine oyulan tünellere, barakalardan betonarme plaj yapılarına kadar 26 farklı noktada işgal tespit edildi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! - Resim: 1

Antalya’nın 35 metre yüksekliğindeki dünyaca eşsiz "Tufa Kıyı Falezleri" kaçak yapıların istilasına uğradı. 

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! - Resim: 2

Muratpaşa Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 9 kilometrelik incelemede; otellere ait tüneller, paslanan demir iskeleler, betonarme barakalar ve falezleri delerek yapılan özel asansörler tek tek raporlandı. 

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! - Resim: 3

Antalya'nın simgesi olan ve dünyada "Tufa Kıyı Falezi" özelliğiyle tek olan 9 kilometrelik falez hattı, kaçak yapılaşmanın pençesinde olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! - Resim: 4

Muratpaşa Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nın titiz çalışması sonucu hazırlanan rapor, falezlerin nasıl tahrip edildiğini gözler önüne serdi.

