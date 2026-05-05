Türkiye'nin turkuaz suyu ve eşsiz doğasıyla saklı cenneti misafirlerini bekliyor!

Ermenek Çayı üzerinde konumlanan bu eşsiz kanyona ulaşım oldukça keyifli bir yürüyüşle sağlanıyor. Araç park alanından yaklaşık 1 kilometrelik bir patikayı takip eden ziyaretçiler, kanyonun büyüleyici manzarasıyla karşılaşıyor. Berrak suyu ve dik kayalıkları ile dikkat çeken bölge; doğa yürüyüşü, kampçılık ve fotoğrafçılık için benzersiz imkanlar sunuyor.