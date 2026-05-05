Türkiye'nin turkuaz suyu ve eşsiz doğasıyla saklı cenneti misafirlerini bekliyor!
Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan Gezende Kanyonu, büyüleyici turkuaz rengi ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ermenek Çayı üzerinde yer alan bu doğa harikası, hem kamp tutkunları hem de doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için eşsiz bir rota sunuyor.
Şehir merkezine 190 kilometre, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, son dönemde özellikle fotoğraf sanatçılarının ve doğa gezginlerinin en uğrak noktalarından biri haline geldi.
Ermenek Çayı üzerinde konumlanan bu eşsiz kanyona ulaşım oldukça keyifli bir yürüyüşle sağlanıyor. Araç park alanından yaklaşık 1 kilometrelik bir patikayı takip eden ziyaretçiler, kanyonun büyüleyici manzarasıyla karşılaşıyor. Berrak suyu ve dik kayalıkları ile dikkat çeken bölge; doğa yürüyüşü, kampçılık ve fotoğrafçılık için benzersiz imkanlar sunuyor.
Dron çekimleriyle havadan görüntülenen kanyonun doğal dokusu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yerel yönetimler ve turizm temsilcileri, Gezende Kanyonu’nun sahip olduğu bu potansiyeli değerlendirmek için harekete geçti. Bölgenin doğal yapısı korunarak turizme tam anlamıyla kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.