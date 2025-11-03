Türkiye'nin UNESCO listesindeki 8 bin yıllık cenneti, sonbaharla birlikte masal diyarına döndü

Renk cümbüşüne her zaman denk gelmediğini belirten sosyal medya ve dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy, “Nasıl ki Nevruz senede bir gelir, Hıdırellez senede bir yaşanır; işte Hevsel’in bu renk şöleni de yılın yalnızca çok özel bir zamanında ortaya çıkıyor. Buraya her gelişimde aynı hissi yaşıyorum. İnsan sanki 1000 yıllık bir hikayenin içine düşmüş gibi oluyor. Dicle akıyor, surlar susuyor, rüzgar hafif hafif dallara dokunuyor. Ve Hevsel Bahçeleri bir anda sanki tabiatın elinden çıkmış bir tabloya dönüşüyor. Diyarbakır’ın ruhu, toprağın bereketi, suyun hikmeti, geçmişin duası burada. Biz bugün sadece dron kaldırmadık. Aslında bu toprakların bize fısıldadığı o hikayeyi kayda aldık. Çünkü burası sadece bir bahçe değil, burası medeniyetin kalbidir. Bu görüntüler her zaman denk gelmez. Sadece yılın belli bir döneminde doğa bize bu hediyeyi verir. Biz de bu hediyeyi hem yaşamaya hem de gelecek nesillere aktarmaya geldik” dedi. (DHA)