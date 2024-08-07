Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor

Büyük cami alemlerini, salep kazanlarını, büyük otellerin, restoranların servis sunum tabaklarını yaptığını belirten Yıldırım, "Şu an için İzmir'de bakır işçiliğine bağlı çoğu işi, başka usta yetişmediği için ben yapıyorum. Babam öleli 25 yıl oldu, o zamandan beri bakır işliyorum ancak babamın dükkanına daha önce işe başladığım için toplamda 27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu işe çok hevesliydim. Ancak babam muhakkak üniversite bitirmemi eğer üniversiteye gitmezsem dükkana sokmayacağını söylemişti. O yüzden Konya Selçuk Üniversitesi'nde veterinerlik okudum. Diplomayı aldım ama hiç kendi mesleğimi yapmadım" ifadelerini kullandı.