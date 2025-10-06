  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin yapay zekayı kıskandıran cennetinin sonbahardaki görüntüsü görenleri büyüledi!

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne sahne oldu.

Kaynak: İHA
Sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Soğuk, sıcak gölleri, buhar ve buz bacalarıyla Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülü alan Nemrut Kalderası'nda artık sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. 

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Nemrut Kalderası'ndaki ağaçlar, renklerini değiştirerek yapraklarını dökmeye başladı.

Bu ana şahitlik etmek isteyen vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilerek Nemrut Krater Gölü’ne gitti. 

Mavi ve yeşil tonların yanında pastel renklerin de hâkim olduğu bölge fotoğrafçıların da açık stüdyosu haline geldi. 

