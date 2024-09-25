Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını
Bingöl'de bulunan Türkiye'nin yüzen adalarına 2024'ün sadece 9 ayında 17 bin kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. İşte yüzen adaların büyüleyen manzarası...
Kaynak: DHA
Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, görenlerin ilgisini çekiyor.
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3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor.
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Yaz ve kış aylarında su seviyesinin sabit kalması, gölü yıl boyunca turistler için cazip hale getiriyor.
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4 mevsim boyunca yoğun ilgi gören yüzen adalar, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.
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