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Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını

Bingöl'de bulunan Türkiye'nin yüzen adalarına 2024'ün sadece 9 ayında 17 bin kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. İşte yüzen adaların büyüleyen manzarası...

Kaynak: DHA
Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını - Resim: 1

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, görenlerin ilgisini çekiyor. 

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Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını - Resim: 2

3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor. 

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Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını - Resim: 3

Yaz ve kış aylarında su seviyesinin sabit kalması, gölü yıl boyunca turistler için cazip hale getiriyor. 

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Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını - Resim: 4

4 mevsim boyunca yoğun ilgi gören yüzen adalar, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. 

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