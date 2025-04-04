Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası

Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.