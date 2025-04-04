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Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği kabul edilen ve asırlara meydan okuyan bir yapı zamana tanıklık ediyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası - Resim: 1

Kütahya'nın Gediz ilçeisne bağlı Eskigediz beldesinde Kentsel Sit alanı içinde yer alan İsa Bey Camii, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.

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Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası - Resim: 2

2008 yılında Vakıflar tarafından restore edilen yapı, fevkani (yüksek zeminli) cami tipinin güzel bir örneğini sunuyor.  Ahşap tavanlı harimi, son cemaat yeri ve minaresiyle dikkat çeken cami, geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Caminin inşa kitabesi bulunmamasına rağmen, çeşitli kaynaklarda yapım tarihi ve mimarı hakkında bilgiler yer alıyor.

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Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası - Resim: 3

Caminin 1600 yılında İsa Bey tarafından yaptırıldığı ve mimarının "Hasan Usta" olduğu belirtiliyor. Ancak, Eskigediz Belediyesi'nin tanıtım kitapçığında yapım yılının 1530 olarak verildiği görülüyor.

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Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası - Resim: 4

Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.

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