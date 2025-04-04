Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği kabul edilen ve asırlara meydan okuyan bir yapı zamana tanıklık ediyor.
Kütahya'nın Gediz ilçeisne bağlı Eskigediz beldesinde Kentsel Sit alanı içinde yer alan İsa Bey Camii, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.
2008 yılında Vakıflar tarafından restore edilen yapı, fevkani (yüksek zeminli) cami tipinin güzel bir örneğini sunuyor. Ahşap tavanlı harimi, son cemaat yeri ve minaresiyle dikkat çeken cami, geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Caminin inşa kitabesi bulunmamasına rağmen, çeşitli kaynaklarda yapım tarihi ve mimarı hakkında bilgiler yer alıyor.
Caminin 1600 yılında İsa Bey tarafından yaptırıldığı ve mimarının "Hasan Usta" olduğu belirtiliyor. Ancak, Eskigediz Belediyesi'nin tanıtım kitapçığında yapım yılının 1530 olarak verildiği görülüyor.
Ayrıca, İsa Bey'in aynı mahalleye medrese ve köprü de inşa ettirdiği, caminin 1909 yılında onarım geçirdiği, 1918'deki büyük yangında zarar gördüğü ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edildiği bilgileri de mevcut. 1970 Gediz depreminde hasar gören cami, 2009 yılında Vakıflar tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.