Türkiye'nin zirvesindeki beyaz cennete gökten ziyaretçi yağdı: Günde 5 bin tatilci geldi!

Sadece kış aylarında değil, derin vadileri, 171 endemik bitki türü ve zengin yaban hayatıyla yılın dört mevsimi aktif bir ekosistem sunan 'Beyaz Cennet', ilkbaharla birlikte kayak sezonunu kamp ve trekking (doğa yürüyüşü) etkinliklerine bıraktı.