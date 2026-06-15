Türkiye'nin zirvesindeki beyaz cennete gökten ziyaretçi yağdı: Günde 5 bin tatilci geldi!
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ, 2026'nın ilk 5 ayında 753 bin 162 yerli ve yabancı turisti ağırlayarak geçen yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında büyüme kaydetti. Kışın kayak tutkunlarını, karların erimesiyle ise kamp ve doğa yürüyüşçülerini ağırlayan Uludağ Milli Parkı'na araç girişleri de %41,8 arttı.
Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ile doğa sporları merkezi konumunda bulunan Uludağ, 2026 yılına rekor ziyaretçi rakamlarıyla başladı. .
Sadece kış aylarında değil, derin vadileri, 171 endemik bitki türü ve zengin yaban hayatıyla yılın dört mevsimi aktif bir ekosistem sunan 'Beyaz Cennet', ilkbaharla birlikte kayak sezonunu kamp ve trekking (doğa yürüyüşü) etkinliklerine bıraktı.
Aralık 2025'in son günlerinde açılan ve nisan ayına kadar aralıksız devam eden kayak sezonunun ardından Uludağ Milli Parkı'nda kaydedilen resmi veriler, turizmde büyük bir ivmelenmeyi ortaya koydu:
2025 yılının ilk 5 ayında 542 bin 855 yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Uludağ, 2026 yılının 1 Ocak - 1 Haziran tarihleri arasında ziyaretçi sayısını yüzde 38,2 oranında artırarak tam 753 bin 162 kişiyi ağırladı.