Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz bulut denizi kamerada: Gözlerinize inanamayacaksınız
Gümüşhane'nin Karadeniz'e yakın zirvelerinde akşam saatlerinde oluşan sis denizi gün batımında turuncu ve mor tonlara bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağların neden olduğu binlerce vadiye ev sahipliği yapan Gümüşhane'de sıcak yaz günlerinde Karadeniz'e yakın vadilerde akşam ve sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sis olayı seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Bu mekanlardan birisi olan Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve ünlü Taşköprü Yaylasına komşu 2 bin 485 metre rakımlı Ziyaretburnu Tepesinde akşam saatlerinde oluşan sis denizi manzarası gün batımıyla bir araya gelince masalsı manzaralara ev sahipliği yaptı.
Havanın soğumasıyla vadileri dolduran bulutlar Ziyaretburnu Tepesinden bakıldığında adeta uçsuz bucaksız bir deniz görünümü sunarken gün batımında gökyüzünün kızıllığıyla bulutların beyazlığı birleşerek pamuk tarlalarını andıran kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Fransa'da yaşayan ve sık sık memleketine gelerek şehrin doğa harikalarını kayıt altına alıp sosyal medya üzerinden paylaşan Gümüşhaneli Hüseyin Mutlu da arkadaşıyla birlikte o eşsiz anlara şahitlik etti.